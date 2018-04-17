Вопрос об упразднении комиссии по инвестполитике Нижнего Новгорода внесен на рассмотрение депутатов Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Вопрос об упразднении комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям в городе Нижнем Новгороде внесен на рассмотрение депутатов. Этот вопрос внесен в повестку заседания постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству. Заседание комиссии назначено на 20 апреля 2018 года.

Председатель комиссии по экономике Николай Сатаев ("КПРФ") сообщил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" 18 апреля о том, что окончательное решение будет за главой города Владимиром Пановым.

"Какое решение примет глава города, так и будет. Полномочия перешли в область, поэтому встал вопрос об упразднении комиссии. На данный момент, вариантов по созданию другой альтернативной комиссии нет", - ответил Сатаев.

Напомним, врио губернатора Глеб Никитин в марте 2018 года поручил создать совет по стратегии развития и инвестициям и совет по земельным отношениям. C 1 апреля действие постановления правительства "Об инвестиционном совете при губернаторе Нижегородской области" приостановлено. Во II квартале планируется создать совет по земельным отношениям, уполномоченным органом по обеспечению деятельности которого будет министерство имущественных и земельных отношений, и совет по стратегии развития и инвестициям – от министерства экономического развития и инвестиций.

Напомним также, вопрос об обращении к главе региона с предложением упразднить инвестсовет при губернаторе депутат Гордумы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев поднимал в ноябре 2017 года.