Администрация Дзержинска Нижегородской области призвала горожан принять активное участие в субботнике Общество

Глава администрации Дзержинска Нижегородской области Виктор Нестеров поручил увеличить темпы работ в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, 18 апреля замглавы администрации Александр Кабанов проинспектировал ход работ, ведущихся в рамках месячника по санитарной уборке и благоустройству территорий городского округа. Участники объезда побывали на ул. Гагарина (здесь сегодня ведется уборка смёта), ул. Кирова (в этом районе идет очистка тротуаров от мусора и песка) и на ул. Грибоедова (здесь уже завершен аварийный ямочный ремонт проезжей части).

Отчитываясь о промежуточных итогах месячника, директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Вадим Нанаев сообщил: "Произведен аварийный ямочный ремонт проезжих частей на площади 500 квадратных метров, с улиц города вывезено примерно 1000 кубометров песка. Стартовали работы по помывке остановочных павильонов. Продолжается уборка смёта".

Напомним, что в рамках месячника предстоят и другие работы – по покраске бордюров, нанесению разметки, побелке деревьев и др. К ним приступят после уборки смета.

В ходе объезда речь шла и о качестве работ. "Контроль осуществляется не только в рамках объездов. Эта работа ведется постоянно и планомерно. Специалисты и сотрудники администрации, подведомственных учреждений регулярно отслеживают проведение работ. Если есть замечания, подрядчики их устраняют", - сообщил замглавы администрации.

"Работы ведутся в плановом режиме, но в рамках оперативного совещания глава администрации Виктор Сергеевич Нестеров поручил увеличить их темпы, а также поставил четкие сроки: центр города и основные магистрали должны быть убраны к майским праздникам, затем в течение короткого периода времени необходимо завершить аналогичные работы по всему городу. В соответствии с данным поручением мы увеличили количество бригад и задействованной техники", - отметил Александр Кабанов.

Завершая объезд, заместитель главы администрации призвал всех дзержинцев внести свой вклад в благоустройство города и принять активное участие в общегородском субботнике, который состоится 21 апреля с 10:00 до 14:00.

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Традиционный месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий городского округа проходит в Дзержинске с 3 апреля по 15 мая. Его цель - приведение территорий городского округа в надлежащее состояние после зимы, а также подготовка Дзержинска к празднованию Дня Победы и Дня города.