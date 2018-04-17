МЧС предупреждает о возможных подтоплениях в связи с сильным дождём в Нижегородской области утром 19 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильным дождём утром 19 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 08:00 до 11:00 местами по области ожидается сильный дождь 15 мм и более.

В связи с опасными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе систем ЖКХ, увеличением количества ДТП. Также возможны локальные подтопления в результате перегрузки дренажных систем ливневыми стоками.

Кроме того, вероятны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб, ограничение в функционировании аэропорта.