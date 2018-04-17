Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2018 08:54  [351] Минздрав Нижегородской области рекомендовал сократить госпитализацию больных в ЦГБ Арзамаса в связи с нехваткой коек
19 апреля 2018 08:23  [154] МЧС предупреждает о возможных подтоплениях в связи с сильным дождём в Нижегородской области утром 19 апреля
18 апреля 2018 19:18  [969] Администрация Дзержинска Нижегородской области призвала горожан принять активное участие в субботнике
18 апреля 2018 19:07  [202] Дзержинск получил почетный штандарт губернатора Нижегородской области
18 апреля 2018 19:02  [378] Нижегородское правительство планирует пересмотреть подход к выделению земельных участков многодетным семьям
18 апреля 2018 18:58  [1062] МФЦ Нижнего Новгорода планирует открыть три допотделения в торговых центрах осенью 2018 года
18 апреля 2018 18:53  [193] Члены комитета Думы Дзержинска Нижегородской области по горхозяйству высказали претензии к уборке дорог
18 апреля 2018 18:36  [233] Активисты "Единой России" выявили неудовлетворительное состояние детских площадок в двух районах Нижнего Новгорода в ходе рейда
18 апреля 2018 18:25  [191] Более 1,3 тысячи обращений поступило в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области за I квартал 2018 года
18 апреля 2018 17:12  [1346] "Чистой воды конфликт интересов есть Автозаводском районе по организации питания в школах", - Владимир Тарасов
Общество

МЧС предупреждает о возможных подтоплениях в связи с сильным дождём в Нижегородской области утром 19 апреля

19 апреля 2018 08:23  [154] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильным дождём утром 19 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 08:00 до 11:00 местами по области ожидается сильный дождь 15 мм и более.

В связи с опасными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе систем ЖКХ, увеличением количества ДТП. Также возможны локальные подтопления в результате перегрузки дренажных систем ливневыми стоками.

Кроме того, вероятны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб, ограничение в функционировании аэропорта.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph