Минздрав Нижегородской области рекомендовал сократить госпитализацию больных в ЦГБ Арзамаса в связи с нехваткой коек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство здравоохранения Нижегородской области рекомендовало сократить госпитализацию больных в ЦГБ Арзамаса в связи с нехваткой коек. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, 17 апреля в связи с поступлением значительного количества пациентов в терапевтическое отделение ГБУЗ НО "ЦГБ г.Арзамаса", часть пациентов была временно размещена в коридоре на приставных койках и диванах. Как сообщили в министерстве по состоянию на 13:00 18 апреля в коридоре осталось семь пациентов, которые к 19 апреля должны быть также переведены в палаты после выписки завершивших лечение пациентов.

"Размещение пациентов вне палат допускается как вынужденная и временная мера, связанная с оказанием экстренной помощи пациентам, в связи с отсутствием мест в палатах, при условии оказания таким пациентам всего необходимого комплекса лечения", - говорится в сообщении.

В минздраве пояснили, что увеличение числа пациентов связано с сезонным ростом заболеваемости. Также отмечается, что около 30% пациентов не имеют абсолютных показаний к госпитализации, их кладут в основном по социальным показаниям: лица старшей возрастной группы, по просьбе пациента или родственников.

Для решения ситуации с переполнением больницы, минзравом было принято решение рекомендовать главному врачу ЦГБ исключить госпитализацию больных без медицинских показаний, только пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении. Также предлагается оказывать экстренную помощь в условиях приёмного отделения и, после купирования обострения, направлять на амбулаторное лечение под наблюдением участкового терапевта.

Кроме того, предложено проработать вопрос о внесении изменений в приказ минздрава, согласно которому ЦГБ оказывает экстренную помощь шесть дней в неделю, а городская больница №1 – один, чтобы увеличить количество дней для первой городской больницы.

СПРАВКА:

Всего, по данным министерства, в трёх больницах Арзамасского района (ГБУЗ НО "ЦГБ г. Арзамаса", ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница и ГБУЗ НО "Арзамасская городская больница №1") по данным на апрель 2018 года развёрнуто 229 круглосуточных терапевтических коек, 105 дневных коек с двухсменным режимом работы и 40 коек с односменным режимом работы терапевтического профиля, что соответствует федеральным нормативам. Из них в центральной городской больнице находится 80 круглосуточных коек и 40 коек дневного пребывания.

За три месяца 2018 года в терапевтическом отделении ЦГБ пролечено 819 пациентов, что составляет 111% от квартального плана. При этом отмечается, что жители Арзамасского района и прилежащих южных районов области составляют только 33,4% всех пролеченных пациентов.