Депутат нижегородской Думы Евгений Лазарев усомнился в объективности результатов голосования по программе "Комфортная городская среда" Политика

Евгений Лазарев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Я не верю в объективность результатов по итогам рейтингового голосования 18 марта по программе "Комфортная городская среда", - сообщил депутат Гордумы Евгений Лазарев, который усомнился в том, что большинство нижегородцев проголосовали именно за Щелоковский хутор. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 18 апреля 2018 года.

"Такое ощущение, что огульно происходит отбор. Я в эти результаты не верю. На территории Щелоковского хутора вообще никто не живет, вокруг озеро. Когда жителям предлагают – давайте благоустроим парк, это очевидно, что будут голосовать за парк вблизи домов, а не за другую территорию. Результаты можно где-то увидеть?", - поинтересовался Лазарев.

Заместитель директора департамента благоустройства администрации города Роман Ухабин ответил депутату, что на сайте администрации вывешен протокол заседания общественной комиссии горадминистрации, которая утвердила результаты 22 марта. "После этого был вывешен протокол на сайте администрации, он называется - результаты рейтингового голосования в разделе "Комфортная городская среда", - отметил он.

Также Лазарев усомнился в объективности результатов по благоустройству дворовых территорий в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда" в 2018 году. "Дома по пр. Гагарина №№ 3, 5, 7, 13, 13А, 15, 17 21 вошли в программу, а другие адреса нет. Почему им приоритет?", - спросил он.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин предложил подготовить обращение в адрес общественной комиссии на тему того, по какому принципу отбирались те или иные дома в перечень объектов благоустройства в Советском районе, а также представить данные по итогам рейтингового голосования по Щелоковскому хутору. Депутаты предложение поддержали.

Напомним, парк "Дубки" и Щелоковский хутор вошли в число лидеров голосования по программе "Комфортная городская среда" в Нижнем Новгороде. Всего в рейтинговом голосовании 18 марта 2018 года приняли участие более 270 тысяч жителей Нижнего Новгорода. В период с 12 по 15 апреля прошла серия общественных обсуждений проектов благоустройства в скверах и парках. Специалисты Института развития городской среды обсудили с горожанами проекты концепций.