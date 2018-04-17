Президент Владимир Путин подписал закон о новой мере пресечения в УПК РФ Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой мере пресечения в УПК РФ. Об этом сообщается на сайте главы государства.

18 апреля 2018 года подписан федеральный закон, согласно которому Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дополняется статьёй 1051, предусматривающей новую меру пресечения – запрет определённых действий. Она заключается в возможности ограничения прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), кроме его изоляции в жилом помещении.

Эта мера пресечения должна избираться по решению суда, который, в частности, может наложить на обвиняемого (подозреваемого) такие запреты, как выходить в определённые периоды времени за пределы жилого помещения, находиться в определённых местах, посещать определённые мероприятия, общаться с определёнными лицами, использовать средства связи, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Подобные запреты суд также вправе наложить на обвиняемого (подозреваемого), в отношении которого он избрал меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.