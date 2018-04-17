Последние новости рубрики Происшествия
19 апреля 2018 12:12  [39] Нижегородка приговорена к двум годам колонии-поселения за убийство новорождённого
19 апреля 2018 10:12  [159] Автомобильное сообщение с двумя деревнями нарушено в г.о.Семёновский Нижегородской области из-за повреждения моста
18 апреля 2018 11:31  [1468] Водитель автобуса погиб в ДТП с фурой на пр. Циолковского в Нижнем Новгороде утром 18 апреля
18 апреля 2018 11:23  [193] Нижегородские спасатели сняли со льдины жителя Владимирской области в Навашинском г.о
18 апреля 2018 10:56  [1451] Пять зданий и автомобиль сгорели из-за сжигания мусора в Нижегородской области 17 апреля
18 апреля 2018 10:28  [275] "Лада" насмерть сбила велосипедистку в Ветлужском районе Нижегородской области 17 апреля
18 апреля 2018 09:52  [1533] Пенсионер погиб при падении с велосипеда в Сормовском районе Нижнего Новгорода 17 апреля
18 апреля 2018 09:34  [242] СК просит отправить на лечение обвиняемую в убийстве двухлетнего сына нижегородку
18 апреля 2018 09:05  [312] Нижегородец осуждён на 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП с тремя погибшими на ул.Горной
17 апреля 2018 14:39  [1759] Полицейские проверяли похожий на взрывное устройство предмет в Заволжье Нижегородской области
Происшествия

Нижегородка приговорена к двум годам колонии-поселения за убийство новорождённого

19 апреля 2018 12:12  [39] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода приговорена к двум годам колонии-поселения за убийство новорождённого ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 19 апреля 2018 года.

По версии следствия, утром 20 ноября 2017 года в квартире дома по пр. Ильича 33-летняя подсудимая родила девочку. Положив ребенка в полиэтиленовый пакет, она вынесла его в мусорный контейнер, расположенный на ул. Челюскинцев, где тело девочки и было обнаружено местными жителями.

По результатам проведения комплекса криминалистических экспертиз следователи СК 14 декабря установили личность подозреваемой. Женщина вину признала. Отмечается, что обвиняемая трудоустроена, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, не замужем.

Суд приговорил её по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним также, что в декабре 2017 года в Нижегородском районе областного центра женщина несколько раз ударила ножом своего двухлетнего сына, от чего он скончался. Судебно-психиатрической экспертизой установлено, что обвиняемая обнаруживает признаки хронического психического расстройства.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph