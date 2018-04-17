Нижегородка приговорена к двум годам колонии-поселения за убийство новорождённого Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода приговорена к двум годам колонии-поселения за убийство новорождённого ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 19 апреля 2018 года.

По версии следствия, утром 20 ноября 2017 года в квартире дома по пр. Ильича 33-летняя подсудимая родила девочку. Положив ребенка в полиэтиленовый пакет, она вынесла его в мусорный контейнер, расположенный на ул. Челюскинцев, где тело девочки и было обнаружено местными жителями.

По результатам проведения комплекса криминалистических экспертиз следователи СК 14 декабря установили личность подозреваемой. Женщина вину признала. Отмечается, что обвиняемая трудоустроена, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, не замужем.

Суд приговорил её по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним также, что в декабре 2017 года в Нижегородском районе областного центра женщина несколько раз ударила ножом своего двухлетнего сына, от чего он скончался. Судебно-психиатрической экспертизой установлено, что обвиняемая обнаруживает признаки хронического психического расстройства.