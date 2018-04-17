Комитет по спорту Думы Дзержинска Нижегородской области одобрил введение премии трехкратным чемпионам Спорт

Комитет по образованию, культуре, физкультуре и спорту Думы Дзержинска Нижегородской области одобрил инициативу по введению премий спортсменам, трижды или более раз выигрывавшим чемпионаты мира и их тренерам.

Как сообщила пресс-служба Думы, в заседании комитета приняли участие депутаты Наталия Мигунова, Зяки Умяров и председатель комитета Людмила Кемайкина. Об инициативе премирования рассказал заместитель главы города Игорь Крашенинников.

Премии предполагается выплачивать единовременно спортсменам, побеждающим в базовых для Нижегородской области видах спорта. Размер премии составит 200 тысяч рублей для чемпионов и 100 тысяч рублей для тренеров. Члены комитета рекомендовали администрации внести проект решения по данному вопросу в Думу.

Кроме того, комитет принял решение вынести на ближайшее заседание Думы обращение к врио губернатора Глебу Никитину. В проекте документа депутаты просят его рассмотреть возможность увеличения норматива финансового обеспечения на исполнение мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом введения коэффициента на наценку (включая торговую надбавку) на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания при школах. Сейчас норматив предусматривает стоимость продуктов питания без наценки - 98 рублей 97 копеек, при этом в Дзержинске с 2016 года стоимость двухразового питания в день в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 130 рублей.