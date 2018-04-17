Региональная госжилинспекция отмечает рост жалоб на ДУКи Нижнего Новгорода по итогам I квартала 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Более четырёх тысяч жалоб от жителей Нижнего Новгорода поступило в областную госжилинспекцию в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя госжилинспекции Дмитрий Петров на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 18 апреля 2018 года.

"Всего за 2017 год и I квартал 2018 года в инспекцию поступило 23 118 обращений граждан, в 2017 году было 19 тысяч обращений, в 2016 году – 13 тысяч. Увеличение жалоб связано с тем, что в 2017 году изменилась структура платы "За содержание и ремонт жилья". По итогам проверок, выяснилось, что во многих случаях гражданам неправильно начислена плата за содержание общего имущества", - рассказал он.

"По крупным управляющим компаниям ситуация такова, что больше всего обращений за этот период поступило по работе ДУК Нижегородского района - 15% от общего количества, второе место ДУК Советского района - 11,7%, третье ДУК Канавинского района - 10%. В основном, граждане жалуются на состояние жилищного фонда и правильность начисления платы за ЖКУ. Они просят сделать перерасчеты за недопоставленные коммунальные услуги. Были проведены внеплановые проверки. Выдано более 2,5 тысяч предписаний, из них не исполнено 769 предписаний или 30% от общего количества. Основные организации, которые неудовлетворительно исполняют предписания - МП "Городская управляющая компания" ("ГУК"), ДУК Приокского района, ДУК Нижегородского района. Иски за нарушение исполнения требований направлены в суды", - добавил Петров.

Начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Иван Соловьев высказался в поддержку МП "ГУК". "Компания работает не в самых простых условиях, от многих домов в свое время отказались крупные ДУКи. 425 домов, которые находятся на обслуживании организации, признаны аварийными, и жители освобождены от платы за капремонт", - заметил он.

"Правила игры для всех УК одинаковые. Все жалобы связаны с угрозой здоровья и жизни граждан. Очень мало предписаний выполняется, но нарушения в отношении МП очень серьезные. В Ленинском районе пять домов отключены от газа из-за нарушений дымохода, до сих пор не все дома отремонтировали. Должны хоть какие-то меры приниматься", - ответил Петров.

Председатель постоянной комиссии Гордумы по горхозяйству Владимир Аношкин сообщил, что он отправил обращение на имя руководителя МП "ГУК" для сбора данных по всем аварийным домам, и предложил подготовить служебную записку на имя заместителя главы администрации Ивана Носкова с просьбой организовать отдельное совещание с ДУКами, чтобы посмотреть, насколько эффективно работает механизм по обслуживанию домов.

"Жителям нужно сначала обращаться в свои ЖЭКи, ДУКи, потом в администрацию, а если ничего не меняется, тогда в жилинспекцию, а получается наоборот. У нас колл-центров, по сути, нет, - это неэффективная форма обращений", - сказал он.

Напомним также, что в феврале 2018 года комитет по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Нижегородской области одобрил передачу полномочий инспекции админстративно-технического надзора госжилинспекции. Новая структура правительства предполагает реорганизацию госжилинспекции путем присоединения к ней ИАТН с сокращением численности штата.