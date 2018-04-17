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Происшествия

Пенсионерка в Лукояновском районе Нижегородской области подозревается в убийстве сожителя

19 апреля 2018 14:08  [87] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионерка в Лукояновском районе Нижегородской области подозревается в убийстве сожителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 18 апреля 2018 года в доме в селе Салдаманово 58-летняя подозреваемая в ходе семейной ссоры нанесла гражданскому мужу ножевое ранение в бедро. 51-летний мужчина скончался на месте от острой кровопотери.

Подозреваемая задержана. Она не отрицает, что нанесла погибшему ножевое ранение, от которого тот скончался.

Расследование по уголовному делу по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) продолжается.

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