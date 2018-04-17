Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2018 14:48  [409] Депутат ЗС НО Сергей Зуденков вручил благодарность ветеранам ЗМЗ в честь юбилея завода
19 апреля 2018 14:39  [85] Комитет по промышленности Думы Дзержинска Нижегородской области настаивает на формировании плана ликвидации незаконных свалок
19 апреля 2018 14:10  [120] Прокуратура выявила 500 нарушений в медпунктах школ Нижегородской области за I квартал 2018 года
19 апреля 2018 14:04  [97] Региональная госжилинспекция отмечает рост жалоб на ДУКи Нижнего Новгорода по итогам I квартала 2018 года
19 апреля 2018 12:17  [177] Нижегородское правительство планирует направить 109 млн рублей на начало работ по дороге Неклюдово-Золотово в 2018 году
19 апреля 2018 12:04  [154] Президент РФ Владимир Путин подписал закон о разрешении гражданам собирать и заготавливать валежник
19 апреля 2018 11:47  [755] Нижегородские оздоровительные лагеря планируют принять на 4% больше детей в 2018 году
19 апреля 2018 11:30  [205] Президент Владимир Путин подписал закон о новой мере пресечения в УПК РФ
19 апреля 2018 10:57  [887] Прокуратура внесла представление перевозчику за высаженного из маршрутки на мороз школьника в Сарове Нижегородской области
19 апреля 2018 09:59  [197] Глеб Никитин пообещал жителям Городецкого района Нижегородской области ремонт краеведческого музея и новый спортзал
Общество

Прокуратура выявила 500 нарушений в медпунктах школ Нижегородской области за I квартал 2018 года

19 апреля 2018 14:10  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила 500 нарушений в медпунктах образовательных и спортивных организаций Нижегородской области за I квартал 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, в марте 2018 года прокуратура провела проверки более тысячи объектов. Основные выявленные нарушения касались, прежде всего, ненадлежащего состояния медицинских пунктов и необорудования их отдельными медицинскими изделиями.

Так, в восьми спортивных учреждениях Советского района Нижнего Новгорода не были созданы условия для оказания первой помощи. В Дзержинске первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним организована только в двух спортивных организациях из 11.

В школах в разных районах области также установлено отсутствия в медицинских кабинетах комплектов воздуховодов для искусственного дыхания, аппаратов искусственной вентиляции легких, травматических и посиндромных укладок, кровоостанавливающих жгутов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи. Кроме того, в ряде муниципалитетов области допущены факты осуществления медицинской деятельности без лицензии, допуска к работе неквалифицированного персонала и другие нарушения.

Всего по результатам проверки прокурорами в I квартале 2018 года было выявлено 500 нарушений, внесено 265 представлений, возбуждено 13 административных дел.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph