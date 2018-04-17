Прокуратура выявила 500 нарушений в медпунктах школ Нижегородской области за I квартал 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила 500 нарушений в медпунктах образовательных и спортивных организаций Нижегородской области за I квартал 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, в марте 2018 года прокуратура провела проверки более тысячи объектов. Основные выявленные нарушения касались, прежде всего, ненадлежащего состояния медицинских пунктов и необорудования их отдельными медицинскими изделиями.

Так, в восьми спортивных учреждениях Советского района Нижнего Новгорода не были созданы условия для оказания первой помощи. В Дзержинске первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним организована только в двух спортивных организациях из 11.

В школах в разных районах области также установлено отсутствия в медицинских кабинетах комплектов воздуховодов для искусственного дыхания, аппаратов искусственной вентиляции легких, травматических и посиндромных укладок, кровоостанавливающих жгутов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи. Кроме того, в ряде муниципалитетов области допущены факты осуществления медицинской деятельности без лицензии, допуска к работе неквалифицированного персонала и другие нарушения.

Всего по результатам проверки прокурорами в I квартале 2018 года было выявлено 500 нарушений, внесено 265 представлений, возбуждено 13 административных дел.