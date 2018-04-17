Нижегородский бумкомбинат "Волга" закупит 98 вагонов повышенной грузоподъемности Бизнес

Фото: ОАО "Волга"

Нижегородский бумкомбинат "Волга" (Балахнинский район) закупит 98 вагонов повышенной грузоподъемности. Об этом пресс-служба предприятия сообщила 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, завод заключил соглашение о поставке 80 лесных платформ и 18 полувагонов для перевозки технологической щепы с ПАО "НПК "Объединенная Вагонная Компания". Стоимость сделки в пресс-службе завода не назвали.

По словам гендиректора АО "Волга" Алексея Старуна, решение о приобретении вагонов было принято в связи с планами компании по росту производства и повышению операционной эффективности. До 2018 года предприятие использовало лишь арендованный парк вагонов.

"Увеличенная норма загрузки инновационных моделей вагонов позволит сократить на 30% количество парка, и как следствие повысить эффективность перевозок и снизить себестоимость сырья", - поясняется в сообщении.

Напомним, "Волга" получила чистый убыток в 75,8 млн рублей в 2017 году против прибыли год назад.