Стоимость реконструкции спорткомплекса "Пионер" в Дзержинске Нижегородской области составит 11-14 млн рублей Спорт

Стоимость реконструкции спорткомплекса "Пионер" в Дзержинске Нижегородской области составит от 11 до 14 млн рублей. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 19 апреля 2018 года.

Информация о планах реконструкции "Пионера" была озвучена на заседании комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике дзержинской Думы. В заседании принимали участие депутаты Зяки Умяров, Роман Трошин, Александр Терентьев и председатель комитета Михаил Орлов.

План реконструкции спорткомплекса разбит на несколько этапов, которые планируется выполнить в течение 2018-2020 годов. Окончательная стоимость реконструкции будет определяться выбором материалов и объемом работ.

"Восстановление спорткомплекса "Пионер" я считаю важным направлением работы. Это социально значимый объект, поэтому его необходимо привести в порядок и вернуть ему былую славу, ведь когда-то все городские соревнования проводились именно здесь", - пояснил Орлов.

Как пояснил директор департамента социальной политики и спорта Сергей Гончаров, не исключается возможность участия Дзержинска с этим мероприятием в одной из федеральных программ после окончания Чемпионата мира по футболу 2018 года. Также он отметил, что подготовлены документы для участия объекта в программе СИБУРа по установке турниковых комплексов для воркаута.