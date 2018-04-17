Комитет по промышленности Думы Дзержинска Нижегородской области настаивает на формировании плана ликвидации незаконных свалок Общество

Комитет по промышленности Думы Дзержинска Нижегородской области настаивает на формировании плана ликвидации незаконных свалок. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 19 апреля 2018 года.

На заседании комитета под председательством Ивана Григорьева присутствовали депутаты Алексей Сенин, Денис Савинов, Сергей Клейменов, Александр Меркин.

Отмечается, что ранее члены комитета поручали горадминистрации пояснить, каким образом она планирует препятствовать образованию несанкционированных свалок на территории города. Председатель комитета Иван Григорьев констатировал, что поручение не выполнено, поскольку плана мероприятий депутатам так и не было представлено.

Начальник управления администрации города по обеспечению безопасности населения Андрей Кошкин пояснил, что с его точки зрения, действенными являются профилактические меры, так как сложно представить легитимные доказательства несанкционированного сброса мусора, соответственно, сложно привлечь нарушителя к ответственности. В ответ депутаты напомнили, что число свалок увеличивается, и в этой ситуации нужны конкретные мероприятия.

Начальник правового управления Николай Ненашкин напомнил, что с начала следующего года подобные свалки будет вывозить единый региональный оператор, однако счет за выполненную работу получит город, и оплачивать будет городской бюджет. Депутат Александр Меркин в ответ на это отметил, что "законодательство в сфере экологии несовершенно". "Реальных рычагов воздействия на нарушителей немного, имеющиеся штрафы низкие. Поэтому имеет смысл работать в направлении законодательных инициатив по внесению изменений в соответствующие законы", - сказал он.

По итогам обсуждения Иван Григорьев попросил администрацию представить на следующий комитет план, включающий сроки, предусмотренные работы и исполнителей.

Также на заседании члены комитета заслушали информацию об итогах реализации инвестиционной деятельности в Дзержинске за 2017 год. По словам директора департамента экономики, промышленности и строительства Александра Здюмаева, в 2017 году на инвестиционном совете было одобрено 34 заявки общей суммой инвестиционных вложений 1,7 млрд рублей, предполагающих создание порядка 700 рабочих мест.

В ответ на вопрос Александра Меркина о возможных сложностях с экологической экспертизой проекта по строительству завода по переработке нефтепродуктов у фирмы "Макстон" Александр Здюмаев ответил, что специалисты предприятия не сообщали о чём-либо подобном.

Также на вопросы депутатов он сообщил, что проект "Оргсинтез-Пролаб" (предполагает запуск завода по производству акриловых дисперсий) не планирует оформлять документы для получения местных налоговых льгот.