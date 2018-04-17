Депутат ЗС НО Сергей Зуденков вручил благодарность ветеранам ЗМЗ в честь юбилея завода Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области от Городецкого района Сергей Зуденков вручил благодарность ветеранам ПАО "Заволжский моторный завод" в честь юбилея завода. Об этом сообщает пресс-служба депутата 19 апреля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба депутата, чествование ветеранов в рамках празднования 60-летнего юбилея завода состоялось 19 апреля. Во встрече также приняли участие представители администрации Заволжья, руководства завода, профсоюзной организации.

Сергей Зуденков вручил председателю Совета ветеранской организации ЗМЗ, которая насчитывает более шести тысяч человек, подарок для коллектива и благодарность депутата. Также он поблагодарил председателя Совета ветеранов ЗМЗ Александра Михеева за развитие ветеранского движения в Заволжье.

"Ветераны – люди, внесшие неоценимый вклад в становление и развитие завода, именно их руками создавалась слава ЗМЗ как одного из лидеров отечественного автомобилестроения, с конвейера которого сошло более 15 млн моторов. Сколько славных династий было создано за эти годы, и эта преемственность и отношение заволжан к делу всегда вызывают огромное уважение", - подчеркнул депутат.