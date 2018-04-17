"Мегафон" предоставляет клиентам возможность получить кэшбэк при оплате виртуальной картой 16 апреля-16 мая Бизнес

"Мегафон" предоставляет клиентам возможность получить кэшбэк при оплате виртуальной картой в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этот период пользователям виртуальной банковской карты "МегаФона" возвращается кэшбэк в размере до 30% при оплате картой через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Как отмечается в пресс-релизе, максимальный процент кэшбэка при оплате с Apple Pay – 30%, при оплате с Google Pay и Samsung Pay – 20%. Кэшбэк будет начисляться за каждую третью покупку на сумму от тысячи рублей по виртуальной карте "МегаФона", выпущенной в приложении "МегаФон.Банк", но не более 1000 рублей в период проведения акции.



"Виртуальная карта "МегаФона", привязанная к счету мобильного телефона, - это, во-первых, очень удобно. Ее можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат. Во-вторых, это еще и очень выгодно. Годовое обслуживание карты предоставляется бесплатно, а совершая покупки через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, SamsungPay и Google Pay, можно получить кэшбэк в размере до 30%", - подчеркнул директор по финансовым услугам компании "МегаЛабс" Евгений Иевлев.



Отмечается, что абоненты могут привязать счёт своего мобильного телефона к виртуальной карте через приложение "МегаФон.Банк". Виртуальную карту можно привязать к платёжным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay, что позволит оплачивать покупки оффлайн.