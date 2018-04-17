Суд подтвердил законность расторжения "Нижегородским водоканалом" контракта с "Веград Инжиниринг" на 810 млн рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд подтвердил законность расторжения "Нижегородским водоканалом" контракта с "Веград Инжиниринг" на 810 млн рублей.

Согласно материалам в картотеке арбитражного суда Нижегородской области, решение было вынесено 17 апреля 2018 года.

Согласно материалам дела, между ОАО "Нижегородский водоканал" и ООО "Веград Инжиниринг" заключен договор от 11 января 2016 года на создание станции УФО на нижегородской станции аэрации. Цена контракта составила 810 млн рублей. Работа должна была быть выполнена в период с 15 января по 30 ноября 2016 года.

11 января заказчик уведомил "Веград Инжиниринг" о необходимости приступить к выполнению работ. Но уже письмом от 15 февраля "Водоканал" уведомил подрядчика о приостановке работ в связи с проверкой деятельности ОАО "Нижегородский водоканал" КРУ администрации города.

21 марта "Веград Инжиниринг" уведомил заказчика о необходимости установить новые сроки. На указанные обращения заказчик повторно сообщил, что ведение работ приостановлено, в случае их возобновления стороной заказчика будет подготовлен новый график с заключением дополнительного соглашения.

12 мая "Водоканал" сообщил об отказе от договора в одностороннем порядке на основании пункта 12.2. договора и норм ст.717 Гражданского кодекса РФ и предложил возвратить ранее полученный аванс (607 млн рублей), либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ на эту сумму. "Веград Инжиниринг", не согласившись с отказом, сообщил, что считает договор действующим, и предложил рассмотреть и подписать допсоглашение

С августа 2016 года по январь 2017 года стороны с целью утверждения нового графика производства работ обменивались разработанными каждой из сторон проектами графиков и допсоглашений.

В частности, письмом от 22 августа "Нижегородский водоканал" направил подписанные со своей стороны допсоглашение и график, предусматривающий начало работ с 1 сентября, который "Веград Инжиниринг" подписывать отказался. В свою очередь подрядчик предложил согласовать график производства работ с началом с 3 октября. "Водоканал" график одобрил письмом от 22 сентября, предложив приступить к работам с 1 октября. Однако, подрядчик, сославшись на то, что письмо было получено лишь 23 сентября, сообщил о возможности выхода на объект лишь 20 ноября, в связи с чем 13 октября предложил новый график.

"Нижегородский водоканал" с целью определения конкретных сроков просил истца представить календарный график с указанием конкретной даты выхода на объект. На данное письмо "Веград Инжиниринг" вновь сообщил о необходимости согласования нового графика, поскольку проект допсоглашения не был подписан.

19 декабря ответчик направил истцу уведомление о начале работ с 20 января 2017 года, приложив для подписания допсоглашение и новый график. "Веград Инжиниринг" сообщил, что не согласен с предложенными сроками, а также уведомил "Нижегородский водоканал" о необходимости подписания допсоглашения, изменяющего условия договора.

Поскольку подрядчик не начал работы в указанный срок (20 января), "Нижегородский водоканал" заявил отказ от исполнения договора, потребовав возврата неотработанного аванса. "Веград Инжиниринг", считая заявленный отказ незаконным, обратился в суд.

Суд пришел к выводу о необоснованности требований истца в силу следующего. Указанные обстоятельства привели к необходимости согласования нового графика. Данные графики неоднократно направлялись истцом ответчику для согласования, однако "Нижегородский водоканал" их не подписывал, в связи с чем, в отсутствие подписанного обеими сторонами графика, ответчик не имел права направлять истцу уведомления о начале производства работ и тем более – отказываться от исполнения договора по причине нарушения сроков.

Между тем, суд считает данные доводы истца необоснованными. В феврале 2016 года истцом получено письмо о приостановлении работ, и, по мнению суда, хоть закон прямо не предусматривает право заказчика приостанавливать работы, однако не содержит запрета на подобные действия, в случае, если они вызваны объективными причинами.

Получив односторонний отказ, истец неоднократно требовал от заказчика продолжения договорных отношений, направляя предложения о переносе срока, и ответчик фактически данную инициативу истца поддержал. Из представленной в дело переписки сторон усматривается, что истец заявлял о своей готовности возобновить работы. Фактически "Нижегородский водоканал" предложенные истцом графики одобрял, предлагая истцу приступить к выполнению работ с 1 октября, с 23 ноября 2016 года. Однако истец так и не начал работы в указанные ответчиком сроки, которые были сопоставимы со сроками начала работ, предложенными истцом.

Также истец не приступил к выполнению работ и 20 января 2017 года. При этом причина несогласия обоснована не была. Фактически истец указал, что не согласен приступить к выполнению работ в срок ввиду неподписания ОАО "Нижегородский водоканал" ранее направленного в его адрес допсоглашения, предусматривающего изменения условий договора, которые не затрагивают вопросы сроков.

При этом наличие у истца объективных препятствий для возобновления работ, начиная с октября 2016 года, суд не усматривает. В целом, представленная в материалы дела переписка сторон, по мнению суда, свидетельствует об уклонении "Веград Инжиниринг" от согласования графика работ с учетом мнений и требований заказчика и об отсутствии у реальных намерений приступить к работам. Довод истца о том, что сроки начала строительства фактически согласованы не были ввиду неподписания нового графика, суд отклонил.

Также говорится, что надлежащего документального подтверждения наличия затрат, связанных с исполнением договора в период его действия, кроме приобретения оборудования, истцом не представлено. Надлежащих доказательств выполнения работ по подготовке строительного участка не имеется. А представленные истцом фотоснимки к таким доказательствам не относятся, так как не отвечают признакам достоверности.

Отметим, что иск о взыскании суммы по контракту (630 млн рублей), поданный подрядчиком в декабре 2016 года, продолжает рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на 28 апреля 2018 года.

Напомним также, что после проведения данной закупки в январе 2016 года лишился своей должности директор "Нижегородского водоканала" Александр Попов.