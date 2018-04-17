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Происшествия

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в избиении брата до смерти

19 апреля 2018 16:50  [183] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в избиении брата до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 19 апреля 2018 года.

По версии следствия, 28 сентября 2017 года в квартире на ул. Строкина обвиняемый в ходе ссоры с младшим братом, которого он заподозрил в краже незначительной суммы денег, нанес ему несколько ударов руками по голове. 30 сентября состояние потерпевшего ухудшилось, и его госпитализировали в городскую больницу. 2 октября, несмотря на оказанное лечение, 37-летний потерпевший скончался. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, жил за счет старшего брата.

Уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемый вину признал и раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он трудоустроен, женат. В настоящее время дело направлено в суд.

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