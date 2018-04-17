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Общество

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода посетил ветеранов Великой Отечественной войны

19 апреля 2018 18:03  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода посетил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, во время поездки Шаров поздравил участников ВОВ, почетных доноров России Клавдию Ветошкину и Клавдию Козинец с приближающимся праздником, а также вручил подарки. Во время встречи Шаров поручил районному ДУКу помочь Ветошкиной со сменой вздувшегося линолеума.

В Канавинском районе проживает более 120 участников ВОВ. Их всех посетят сотрудники администрации района и управления социальной защиты.

"Ежегодно, посещая представителей поколения военных лет, поражаюсь их стойкости, отношению к жизни, и жизнелюбию. Достойно выдержав испытания войны, они редко о чем-то просят, просто живут и радуются простым вещам. Кроме этого, ветераны Великой Отечественной обладают удивительной скромностью. Клавдия Семеновна Козинец, рассказывая о военном прошлом, упомянула, что сдавала кровь на нужды госпиталей. Стоит ли говорить о том неизмеримом количестве этого важного человеческого ресурса, которым она пожертвовала во время Второй мировой? Я был откровенно поражен, когда узнал, что лишь в 2006 году она, с подачи родственников, которые буквально заставили ее собрать документы, подала заявку на Почетного донора России. Это наши герои, на них нужно бесконечно равняться, гордиться, и чтить", - рассказал Шаров.

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