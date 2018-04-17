Члены комитета по горхозяйству Думы Дзержинска Нижегородской области выбрали четыре дороги для первоочередного ремонта Общество

Члены комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Думы Дзержинска Нижегородской области выбрали четыре дороги для первоочередного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, свое мнение они высказали на совместном совещании с представителями администрации, подрядчика и ГУАД Нижегородской области. В совещании, которое состоялось в администрации города, приняли участие члены комитета Сергей Смирнов, Евгений Минервин, Александр Терентьев, председатель комитета Олег Богданов, замглавы горадминистрации Александр Кабанов, начальник производственного участка ООО "Фирма "Магистраль" Владимир Кобликов, начальник управления по ремонту и содержанию автодорог ГУАД НО Александр Парамонов.

На совместном совещании члены комитета представили свои предложения по перечню городских дорог областного подчинения, которые требуют ремонта в первую очередь. Это ул. Речная, Желнинская площадь, Чернореченская объездная и Черняховский путепровод. Смирнов особенно просил обратить внимание на ул. Речную: "Сейчас открывается сезон - сады-огороды. Там такой большой куст дачных участков, поселков. А дорога настолько разбита, что таксисты отказываются ехать. Люди будут очень благодарны за восстановление нормального асфальта", - сказал он.

Кобликов сообщил, что заказчик поставил задачу на южном обходе Дзержинска, Заревской объездной, Бабинском кольце и в районе Гавриловки провести ямочный ремонт дорог без разломки, то есть поставить временные пломбы, чтобы затем, когда дороги высохнут, сделать качественный ремонт. Участок от Черняховского путепровода до заправки и далее, уточнил он, планируется отремонтировать картами.

Парамонов добавил, что ямочный ремонт дзержинских дорог областного подчинения завершится до конца мая. Богданов также сообщил, что депутатами был поднят вопрос о приведении в порядок асфальтового покрытия дорог ресурсоснабжающими организациями после проведения ими земляных работ для ремонта коммуникаций. Он отметил, что депутаты уже составляют перечень участков, где асфальт восстановлен некачественно, аналогичное поручение дано администрации. Он попросил представителя подрядчика, ответственного за дороги областного подчинения, также предоставить нужную информацию, чтобы затем потребовать от ресурсоснабжающих организаций заасфальтировать такие участки, как требуется.

Кроме того, Богданов попросил довести до сведения депутатов дорожную карту ремонта дорог, составленную ГУАД НО, где предусмотрены как планы ремонтной кампании, так текущего контракта по содержанию дорог.

Собравшиеся договорились, что дорожная карта по ремонту дорог областного подчинения будет представлена депутатскому корпусу, а депутаты, при необходимости, сделают свои предложения, внеся туда дополнения или коррективы.