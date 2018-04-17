Комитет по МСУ Думы Дзержинска Нижегородской области одобрил установку стелы в честь Юрия Гагарина на одноименной улице Общество

Восстановленная стела в честь Юрия Гагарина будет установлена на одноименной улице в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщила пресс-служба Думы Дзержинска 19 апреля 2018 года, члены комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Виктор Софронов и Дмитрий Меснянкин рассмотрели вопрос установки памятной стелы для увековечивания памяти первого космонавта СССР Юрия Гагарина. Предполагается, что памятник будет расположен на площадке между домами №4 и №6 по ул. Гагарина.

Инициатором проекта восстановления и установки стелы выступил индивидуальный предприниматель Василий Смердов, который отреставрировал стелу. Когда-то она была практически разрушенная была вывезена им из оздоровительного лагеря им. Гагарина. Предприниматель за свой счет привел стелу в порядок и предложил установить ее на улице, носящей имя первого человека, совершившего полет в космос. Депутаты одобрили данный проект решения и рекомендовали городской Думе принять его.