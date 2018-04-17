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Общество

"ТНС энерго НН" просит граждан перед отъездом в отпуск убедиться в отсутствии долга за электроэнергию

19 апреля 2018 18:26  [54] Общество

"ТНС энерго НН" просит граждан перед отъездом в отпуск убедиться в отсутствии долга за электроэнергию. Об этом пресс-служба компании сообщила 19 апреля 2018 года.

В компании напомнили, что, по российскому законодательству, факт задолженности может стать причиной запрета на выезд за границу. По данным на 1 апреля, суммарная задолженность населения Нижегородской области за электроэнергию составляет свыше 1,24 млрд рублей.

ПАО "ТНС энерго НН" регулярно информирует своих клиентов о наличии задолженности и необходимости ее оплаты с помощью уведомлений в квитанциях, по телефону и в смс-сообщениях.

Так, в мартовских квитанциях за услуги энергоснабжения уведомления о наличии задолженности были направлены более 30 тысячам потребителей.

Гарантирующий поставщик напоминает, что информацию о наличии или отсутствии задолженности также можно проверить следующими способами: в графе "Долг (+)/аванс (-) на начало месяца" расчетной таблицы квитанции за услуги энергоснабжения, поступающей на почтовый или электронный адрес потребителя; через личный кабинет или сервис "Напишите нам" сайта компании nn.tns-e.ru; по телефону Единой справочной службы (831) 233-09-70 с помощью оператора или в автоматическом режиме, набрав цифру 2 в тоновом режиме; при личном посещении любого мобильного или стационарного Центра обслуживания клиентов (адреса и графики работы размещены на сайте).

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