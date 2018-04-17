Депутаты нижегородской Думы не нашли понимания в вопросе обоснованности затрат на библиотеки в 505 млн рублей в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода не нашли понимания в вопросе обоснованности затрат на библиотеки в размере 505 млн рублей в 2018 году. Вопрос о необходимости сокращения расходов на обеспечение работы библиотек был поднят депутатом Евгением Лазаревым на заседании постоянной комиссии Гордумы по соцполитике 19 апреля 2018 года.

"505 млн рублей выделили на библиотеки в 2018 году, 435 млн рублей в 2017 году. У нас есть сфера недофинансирования – ремонт школ и детсадов. Когда речь идет о жизни и безопасности, нужно спасать детей, а не вкладывать деньги в библиотеки. Денег тратится непозволительно много. Для сравнения, в Казани - 129 млн рублей бюджетных расходов в год. Муниципалитет не имеет права игнорировать этот вопрос. Если брать за основу нормативы – обеспеченность в Нижнем Новгороде составляет 143% по библиотекам. В городе 94 библиотеки. Получается, что 334 тысячи жителей или 26% от населения города посещают библиотеки. Вы в это верите?", - спросил Лазарев. Он также напомнил о случае, когда сотрудницы библиотек предстали перед судом по обвинению в хищении 9 млн рублей.



"Библиотеки - это соцсфера, это важное живое общение, это возможность детей видеть друг друга в неформальной обстановке. У нас каждый год проводятся мероприятия по оптимизации, по итогам которой 334 сотрудника уже сократили. Экономия по итогам прошлого года составила 53 млн рублей. Именно департаментом культуры было выявлено хищение средств. Мы связались с Казанью – у них 49 библиотек. Нехватка составила 30 библиотек. Зато у них работает 15 досуговых центров, в Нижнем Новгороде их всего четыре", - ответила директор департамента культуры администрации города Наталья Суханова.



"Это "хотелки" просто". На открытие в городе досуговых центров есть какое-то правовое основание?" - поинтересовался Лазарев. Суханова не ответила на поставленный вопрос. В поддержку сохранения библиотек высказались другие депутаты.



"Я не согласен с Лазаревым. На моем округе нет ни одной библиотеки, начиная от ул. Ларина и до выезда из города вдоль пр. Гагарина. В микрорайоне "Гагаринские высоты" построена новая школа, а библиотеки нет", - заметил депутат Андрей Ефремов ("Единая Россия").



Лазарев предложил создать рабочую группу по вопросам обоснованности расходов на библиотеки, также направить запрос в департамент культуры, чтобы они предоставили информацию по количеству зарегистрированных читателей.