"Окская судоверфь" в Нижегородской области спустила на воду первую баржу для "Пола Райз" Бизнес

"Окская судоверфь" (входит в UCL Holding, Навашино, Нижегородская область) спустила на воду первую несамоходную баржу для ООО "Пола Райз" (Санкт-Петербург) 19 апреля 2018 года.

Как сообщила пресс-служба предприятия, крестной матерью судна стала главный менеджер Дирекции морского и речного транспорта ПАО "ГТЛК" Мастерова Наталья Юрьевна.

"Судно такой ширины – 22,80 м, - было построено впервые. Большая ширина баржи потребовала проведения целого ряда мероприятий, необходимых для ее строительства и спуска на воду", - сказал на торжественной церемонии генеральный директор судоверфи Владимир Куликов.

Напомним, "Окская судоверфь" заключила контракт на строительство 10 барж по проекту ROB20 31 октября 2017 года. Общая сумма по сделке составляет 2,5 млрд рублей. Заказчиком выступает ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Баржи предназначены для перевозки мазута и нефтепродуктов с температурой вспышки 61° и выше.

Суда будут иметь длину 118,79 м, габаритную ширину 22,80 м, осадку 2,75м и дедвейт при такой осадке в шесть тысяч т. Район эксплуатации барж: реки Белая и Волга. Баржи планируется построить и передать заказчику в первой половине 2018 года.

СПРАВКА:

АО "Окская судоверфь" —судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.

UCL Holding — международная транспортная группа, консолидирующая ряд российских судоходных, судостроительных, железнодорожных, стивидорных и логистических компаний. В состав группы входят также Северо-Западное и Волжское пароходства, компания "В.Ф. Танкер", судостроительные и логистические активы.