Члены местных отделений ЕР обсудят развитие общества на региональной дискуссионной площадке в Нижнем Новгороде 27 апреля Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дискуссионные площадки "Единой России" проходят в Арзамасе, на Бору, в Дзержинске и Кстове Нижегородской области в апреле 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии.

В области стартовали межмуниципальные тематические дискуссии "Единая Россия. Направление 2026". Первый дискуссионный день открылся 19 апреля в Арзамасе. В мероприятии приняли участие члены регионального и местных отделений партии и представители общественных организаций из 17 районов области.

Как сообщил модератор мероприятия, секретарь арзамасского отделения партии Константин Аргентов, главная цель проведения партийных дискуссий – сформулировать предложения для развития страны, общества и партии в целом. По его словам, самые перспективные и интересные предложения будут рекомендованы для включения в общий свод региональных инициатив для рассмотрения на партийной конференции в Москве в мае.

Обсуждение прошло на трех тематических площадках: "Городская среда", "Социальная сфера – достойная жизнь", "Обновление партии "Единая Россия": От партии власти к партии путинского большинства".

Так, на площадке "Городская среда" прозвучали предложения включить в перечень программы "Формирование комфортной городской среды" асфальтирование проездов в частном секторе, привлекать управляющие компании к капремонту в качестве подрядчиков, внедрять инновационные технологий в строительстве.

На площадке по социальному развитию обсудили проблемы в здравоохранении, занятости населения, поддержке инвалидов, многодетных семей. В рамках проекта "Здоровое будущее" предложено восстановить фельдшерско-акушерские пункты, организовать выезды жителей отдаленных сел и малых населенных пунктов на диспансеризацию и профилактические осмотры в районные и областные центры. Прозвучала инициатива предоставлять многодетным семьям при выделении земельного участка льготные кредиты на строительство.

Также межмуниципальные партийные дискуссии пройдут на Бору, в Дзержинске и Кстове.

По итогам работы площадок, прозвучавшие предложения и инициативы сформируют в проект резолюции, которая будет представлена на региональной дискуссионной площадке 27 апреля в Нижнем Новгороде.