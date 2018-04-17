Многодетная мать в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорождённого Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Многодетная мать в Воротынском районе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорождённого. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 20 апреля 2018 года.

По версии следствия, 26 декабря 2017 года в сарае жилого дома в одном из населенных пунктов Воротынского района 34-летняя обвиняемая самостоятельно родила ребенка. Сразу после этого она руками задушила новорожденного мальчика и, завернув в куртку, оставила тело ребенка в сарае. В связи с ухудшением состояния здоровья женщина была госпитализирована в районную больницу.

Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что младенец скончался от механической асфиксии (удушения). Отмечается, что о своей беременности женщина никому не сообщала, у врачей не наблюдалась, имеет четверых малолетних детей, на профилактических учетах не состоит. Вину обвиняемая не признала.

В настоящее время уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) направлено в суд.

Напомним, что 2-3 января 2018 года в Ардатовском и Арзамасском районах двое младенцев погибли от удушения.

Напомним также, что 19 апреля суд приговорил жительницу Автозаводского района Нижнего Новгорода к двум годам колонии-поселения за убийство своего новорождённого ребёнка.