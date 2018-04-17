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ДТП из-за отлетевшей от КамАЗа рессоры произошло в Арзамасе Нижегородской области 19 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 13:00 на ул. 9 Мая, в районе ГСК-24. Согласно информации, 23-летний водитель КамАЗа с полуприцепом "Днестр" допустил выброс рессоры передней оси на автомобиль Peugeot.
В результате ДТП 44-летняя женщина-водитель Peugeot получила ушиб и ссадины.
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