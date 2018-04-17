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Происшествия

Двое ремонтных рабочих пострадали при пожаре в Дзержинске Нижегородской области 19 апреля

20 апреля 2018 11:00  [84] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое ремонтных рабочих пострадали при пожаре в Дзержинске Нижегородской области 19 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в подъезде многоквартирного жилого дома в пер. Жуковского поступило в ЦУКС МЧС в 08:25. Произошло возгорание в электрощитовой, создалось сильное задымление в подъезде. В результате пожара сгорел электрощит и обгорели стены подъезда на общей площади 6 кв. метров.

Пожарные нашли в подъезде двоих мужчин, 32 и 20 лет, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно выйти на улицу. С ожогами второй и третьей степеней 7% тела пострадавшие были госпитализированы в БСМП Дзержинска. По данным МЧС, мужчины производили ремонтные работы в подъезде на четвёртом этаже. Когда они почувствовали запах дыма, то решили спуститься вниз, но на первом этаже создалось сильное задымление, и они не смогли выйти на улицу. На ощупь по стенам, которые раскалились от свежеокрашенной краски, они поднялись на чердак, получив при этом ожоги рук.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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