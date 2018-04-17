Прокуратура требует оштрафовать руководителя ИК в Лукоянове Нижегородской области за непривлечение к труду осуждённых Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура требует привлечь к ответственности руководителя ИК в Лукоянове Нижегородской области за непривлечение к труду осуждённых. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 20 апреля 2018 года.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в исправительной колонии №20 в Лукоянове около 80% трудоспособных осуждённых не работают. "Имеющиеся возможности по развитию производства исправительной колонией не используются в связи с тем, что ряд осуждённых не желают трудиться на местах, определенных администрацией", - отмечается в сообщении.



При этом, как напоминает прокуратура, отказ осужденного от работы является нарушением установленного порядка отбывания наказания. Но сотрудники администрации не проводили соответствующую воспитательную работу. Кроме того, были проигнорированы требования прокурора о привлечении к ответственности осужденных, не вышедших на работу.

В связи с этими нарушениями начальнику регионального ГУФСИН России было внесено представление. Также в Лукояновский районный суд направлено постановление о привлечении руководителя колонии к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора). Санкция данной статьи предполагает штраф на должностных лиц от двух до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.