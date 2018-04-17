Дзержинский театр кукол в Нижегородской области отметил 30-летний юбилей Культура и отдых

Дзержинский театр кукол в Нижегородской области отметил 30-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы Дзержинска 20 апреля 2018 года.

В гости к дзержинским кукольникам пришли первый заместитель главы администрации города Анатолий Слизов, депутаты городской Думы Наталия Мигунова, Людмила Кемайкина, Виктор Софронов, коллеги из дзержинского театра драмы, Дворца культуры химиков, Кстовского театра кукол, Арзамасского театра драмы.

"Мы решили в этот значимый для всех нас день не устраивать "торжественное мероприятие", а пригласили друзей – тех, кто любит и ценит наши спектакли, поддерживает нас, помогает нам, творит вместе с нами", - рассказала директор театра, заместитель главы города Галина Демахина.

С днем рождения труппу и друзей театра поздравил глава города Сергей Попов. "Вы действительно творите чудо, показываете сказки, которые учат доброму и вечному, тому, что позволяет детям становиться хорошими людьми. Хочется сказать вам слова благодарности за ваш труд, за ту любовь, с которой вы изготавливаете куклы и вдыхаете в них жизнь. Спасибо за то, что вы это делаете для нас и наших детей", - сказал он.

За мастерство, преданность делу, энтузиазм в работе, большой вклад в дело сохранения и приумножения культурного потенциала города Дзержинска и в связи с 30-летним юбилеем театра коллективу театра кукол было вручено Благодарственное письмо городского округа.

Центральным событием юбилейного вечера стал спектакль "Град Лебединец". Постановка спектакля, премьера которого состоялась в театре 18 лет назад, была восстановлена в 2018 году режиссером театра кукол Владимиром Казаченко.

СПРАВКА:

Театр кукол начал свою творческую деятельность в 1988 году в здании бывшего театра драмы. Первым спектаклем стала постановка "Маленькая фея", которая до сих пор остается в репертуаре театра. Первым руководителем театра был Борис Жуковский. С основания театра его творческую часть возглавляет режиссер Владимир Казаченко, большая часть спектаклей является его авторскими постановками. В театре служит 14 актеров, в целом здесь работает около 50 сотрудников.

В настоящее время в репертуаре театра более 100 спектаклей. Театр является гастролирующим.