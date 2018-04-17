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Общество

Более 400 кг запрещенных к ввозу в Россию груш уничтожено в Нижнем Новгороде

20 апреля 2018 12:39  [67] Общество

Более 400 кг запрещенных к ввозу в Россию груш уничтожено в Нижнем Новгороде. Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, сотрудники транспортной прокуратуры и таможни 19 апреля обнаружили на складах индивидуальных предпринимателей две партии груш "Конференция", судя по маркировке, ввезенных из Польши. Документы, подтверждающие фитосанитарный статус фруктов, отсутствовали. В соответствии с действующим законодательством две партии груш уничтожены механическим способом.

Напомним, в феврале управление Россельхознадзора выявило более 18,5 т зараженного паразитом киви из Ирана.

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