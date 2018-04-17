Девять мостов и 51 придомовая территория затоплены из-за паводка в Нижегородской области по данным на 19 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девять мостов, три участка автодорог и 51 придомовая территория затоплены из-за паводка в Нижегородской области по данным на 19 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, как и 15 апреля затопленными остаются девять низководных мостов: мост через реку Алатырь в Починковском районе (с. Кочкурово); мост через реку Кудьма в Кстовском районе (подсобное хозяйство "Кудьма"); два моста через р. Теша в Арзамасском районе (с.Заречное - уровень воды над мостом снизился на 10 см; д. Марьевка - уровень воды снизился на 30 см); два моста через р. Пьяна в Гагинском районе (с. Соболево, с.Никольское); мост через р. Теша в Навашинском районе (п. Теша); мост через реку Пьяна в Сергачской районе (в 500 м от с. Яново); низководный мост через реку Линда в г.о.г. Бор (д. Остреево). Как отмечает МЧС, данные явления носят ежегодный, циклический характер. Отрезанных населенных пунктов нет, объездные пути имеются, жизнедеятельность населения не нарушена.



Количество затопленных участков автодорог увеличилось до трёх. Так, 19 апреля произошло затопление ежегодно подтапливаемого участка автодороги р.п. Воскресенское - п. Затон им. Михеева (Воскресенский район). В результате затопления нарушено автомобильное сообщение с посёлком. Проведен сход граждан поселка и подворовый обход с целью информирования населения. Отмечается, что в посёлке имеется продовольственный магазин и необходимый запас продуктов. Уровень воды над дорожным полотном составляет 15 см.

Также затопленными с 13 апреля остаются участки автодорог Арья – Атазик, в 500 м от п. Атазик (Уренский район) и дороги, ведущей к ул. Заречная в с. Натальино (Навашинский район). В результате затопления нарушено автомобильное сообщение со стороны р.п. Арья к п. Атазик (25 домов, из них 13 жилых, 58 жителей, в том числе 10 детей). Также автомобильное сообщение нарушено с ул. Заречной в с. Натальино (10 домов, 17 жителей, в том числе четверо детей). В селе Натальино по состоянию на 10:00 19 апреля уровень воды над дорожным полотном уменьшился на 10 см и составляет 10 см. На всех трёх участках жилые дома в зону подтопления не попадают. Жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация жителей не требуется. Организованы лодочные переправы.

Кроме того, по данным на 19 апреля подтоплены талыми водами 51 придомовая территория в Урене. В результате подтопления пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома не подтоплены, население продовольствием обеспечено, эвакуация жителей не требуется. Для удобства передвижения жителей обустроены деревянные переходы.