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Общество

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Нижегородской области 21-24 апреля

20 апреля 2018 12:59  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Нижегородской области 21-24 апреля. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, 20 апреля под влиянием антициклона будет солнечно, без осадков, температура воздуха около +10°, ночью ожидается похолодание до 0°.

21-22 апреля ожидается неустойчивая погода. Днем 21 апреля приблизятся с порывистым ветром атмосферные фронты активного циклона с дождями. Максимальная температура воздуха +6°…+10°, минимальные значения ночью -2°…+2°, не исключен мокрый снег. 22 апреля облачно, дожди разной интенсивности. С поворотом ветра на северо-западное направление дневная температура воздуха составит всего +4°…+7°, ночью заморозки до 0°…-3°, дожди с мокрым снегом.

23-24 апреля атмосферное давление будет расти. Появятся просветы. Местами прогнозируются небольшие кратковременные осадки в виде дождя и снега. Преобладающий температурный фон при северо-западном умеренном ветре ожидается днем от +2°…+4° на севере и до +5°…+7° на юге области, ночью заморозки до -1°…-5°.

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