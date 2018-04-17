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Происшествия

Мужчина подозревается в убийстве в г.о. Бор Нижегородской области

20 апреля 2018 13:54  [331] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина подозревается в убийстве в г.о. Бор Нижегородской области. Об этом пресс-служба ГУ МВД РФ по региону сообщила 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, ночью 19 апреля в д. Ситниково был обнаружен труп 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого.

По версии следствия, убийство было совершено во время драки, возникшей между двумя знакомыми в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов по голове, а затем, схватив за одежду, перетащил его по улице деревни, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

В отношении 53-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал. В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения.

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