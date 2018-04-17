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Общество

МЧС намерено наградить пожарного в Арзамасском районе Нижегородской области за спасение провалившихся под лёд девочек

20 апреля 2018 14:30  [37] Общество
Азамат Насыров

Азамат Насыров

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области намерено наградить пожарного из Арзамасского района за спасение провалившихся под лёд девочек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, 12 апреля пожарный села Ковакса Азамат Насыров ехал на своей машине в районный центр. "Он проезжал по одной из улиц села, когда его машину остановила местная жительница. Женщина была в крайне взволнованном состоянии и с трудом смогла объяснить, что на водоеме под лед провалилась пятилетняя девочка. Не медля ни секунды, Азамат выбежал из машины и бросился к водоему на помощь ребенку", - говорится в сообщении.

Когда он оказался рядом с озером, девочка находилась в воде на расстоянии порядка 2,5 метров от берега и цеплялась за лед. Насыров прямо в одежде нырнул в воду и вытащил ребенка на берег. Подоспевшие жители соседних домов на руках отнесли ребёнка в теплое помещение и вызвали медиков.

В это время от очевидцев Насыров узнал о том, что девочка ходила по льду озера не одна - с ней была ее подруга, тоже дошкольница. Насыров нырнул еще раз, обследовал дно и сумел вытащить ребенка. Девочка успела получить сильное переохлаждение и не подавала признаков жизни. "Она была синего цвета, пульс отсутствовал. Я поспешил оказать ей первую помощь, проведя искусственную вентиляцию легких. Через некоторое время девочка начала дышать и пришла в себя. Мы отнесли ее в теплое помещение и согрели. К этому времени подоспели медики", - рассказывает пожарный.

Врачи оказали детям необходимую помощь. Вторую девочку госпитализировали. Со слов врачей, сейчас ей уже стало лучше.

В настоящее время в ГУ МЧС России по Нижегородской области решается вопрос о награждении пожарного Насырова медалью "За спасение погибавших на водах".

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