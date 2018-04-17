Нижегородский минфин не исключает увеличения срока обращения облигационного займа до семи лет

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Министерство финансов Нижегородской области в 2018 году предварительно планирует разместить облигационный займ с пятилетним сроком обращения. Об этом министр Ольга Сулима сообщила журналистам 20 апреля 2018 года.
В феврале правительство региона утвердило предельный объем облигаций на текущий год в размере 10 млрд рублей. Как сообщила Ольга Сулима 20 апреля, пока займ запланирован пятилетним, но возможно, что срок размещения составит и семь лет – вопрос будет решаться при регистрации.
"Как правило, займ мы размещаем в начале осени, и всегда достаточно удачно. Будем отслеживать конъюнктуру, считать, но обычно наш займ "разлетается" в течение десяти минут, и спрос всегда в три раза превышает предложение", - подчеркнула министр.
Напомним, в 2017 году нижегородский минфин разместил облигации на 12 млрд рублей сроком на пять лет.
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