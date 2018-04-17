Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2018 17:26  [73] Подрядчик не планирует заменять "временный" асфальт между рельсами на пересекающих Б.Покровскую трамвайных путях
20 апреля 2018 17:18  [80] Несколько нижегородских частных перевозчиков планируют внедрить безналичную систему оплаты к ЧМ
20 апреля 2018 17:04  [86] "Нижегородский водоканал" отменил закупку услуги по созданию станции обеззараживания для "Малиновой гряды"
20 апреля 2018 16:54  [311] Глава Дзержинска Нижегородской области Сергей Попов вручил благодарственные письма ветеранам
20 апреля 2018 16:45  [110] Нижегородская администрация планирует провести ремонт асфальтового покрытия на метромосту до 15 июня
20 апреля 2018 16:12  [101] Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде планирует установить боновые заграждения для профилактики попадания нефти в р.Волгу
20 апреля 2018 15:17  [175] Движение транспорта по мосту через р. Кудьма в Кстовском районе Нижегородской области будет перекрываться 21 апреля
20 апреля 2018 15:15  [128] Нижегородское правительство рассчитывает на открытие мусоросортировочной станции в Дзержинске в мае 2018 года
20 апреля 2018 14:47  [618] Шестнадцать победителей "Лучшего руководителя года" в Нижегородской области примут участие во всероссийских конкурсах
20 апреля 2018 14:30  [127] МЧС намерено наградить пожарного в Арзамасском районе Нижегородской области за спасение провалившихся под лёд девочек
Общество

Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде планирует установить боновые заграждения для профилактики попадания нефти в р.Волгу

20 апреля 2018 16:12  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отбор проб в районе водозабора Сормовской ТЭЦ на реке Волге в Нижнем Новгороде не выявил превышений по нефтепродуктам. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала группы "Т Плюс" 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, ТЭЦ в настоящее время осуществляет усиленный контроль качества речной воды, используемой в технологическом процессе станции. Отмечается, что с момента появления нефтяных пятен на поверхности реки вблизи и выше по течению водозабора Сормовской ТЭЦ, отбор проб исходной волжской воды, а также сточной воды в сбросном канале станции производится в ежедневном режиме.

По результатам анализов, выполняемых аккредитованной лабораторией станции, превышения норматива допустимого сброса по нефтепродуктам, установленного для Сормовской ТЭЦ, в сточной воде в текущем месяце не зафиксировано.

"В связи со сложной экологической обстановкой в районе сбросного канала ТЭЦ принято решение об установке боновых заграждений в качестве профилактической меры по предотвращению попадания нефтепродуктов в водный объект", - сообщили в пресс-службе "Т Плюс".

Напомним, что около 250 кг нефтепродуктов тяжелой фракции было собрано с поверхности реки Волги в районе Нижнего Новгорода по данным на 19 апреля.

СПРАВКА:
Боновые заграждения — плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды. Боновые заграждения обеспечивают эффективную локализацию возможных зон разлива и перемещения нефти в акватории портов, водохранилищах, затонах, реках, в открытом море, а также используются для ограждения нефтеналивных судов в процессе произведения грузовых операций, тем самым обеспечивая надёжную защиту от загрязнения водных акваторий.

В составе Нижегородского филиала группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph