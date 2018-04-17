Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде планирует установить боновые заграждения для профилактики попадания нефти в р.Волгу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отбор проб в районе водозабора Сормовской ТЭЦ на реке Волге в Нижнем Новгороде не выявил превышений по нефтепродуктам. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала группы "Т Плюс" 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, ТЭЦ в настоящее время осуществляет усиленный контроль качества речной воды, используемой в технологическом процессе станции. Отмечается, что с момента появления нефтяных пятен на поверхности реки вблизи и выше по течению водозабора Сормовской ТЭЦ, отбор проб исходной волжской воды, а также сточной воды в сбросном канале станции производится в ежедневном режиме.

По результатам анализов, выполняемых аккредитованной лабораторией станции, превышения норматива допустимого сброса по нефтепродуктам, установленного для Сормовской ТЭЦ, в сточной воде в текущем месяце не зафиксировано.

"В связи со сложной экологической обстановкой в районе сбросного канала ТЭЦ принято решение об установке боновых заграждений в качестве профилактической меры по предотвращению попадания нефтепродуктов в водный объект", - сообщили в пресс-службе "Т Плюс".

Напомним, что около 250 кг нефтепродуктов тяжелой фракции было собрано с поверхности реки Волги в районе Нижнего Новгорода по данным на 19 апреля.

СПРАВКА:

Боновые заграждения — плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды. Боновые заграждения обеспечивают эффективную локализацию возможных зон разлива и перемещения нефти в акватории портов, водохранилищах, затонах, реках, в открытом море, а также используются для ограждения нефтеналивных судов в процессе произведения грузовых операций, тем самым обеспечивая надёжную защиту от загрязнения водных акваторий.

В составе Нижегородского филиала группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.