Евгений Монахов избран зампредседателя комитета по строительству Думы Дзержинска Нижегородской области Политика

Евгений Монахов избран заместителем председателя комитета по строительству, архитектуре и рациональному землепользованию Думы Дзержинска Нижегородской области. Об этом пресс-служба Думы сообщила 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, избрание произошло на заседании комитета, где также присутствовали депутаты Алексей Сенин, Сергей Клейменов, Роман Трошин, Борис Пухов и председатель Юрий Шахунц.

Монахов избран вместо покинувшего Думу по собственному желанию Владислава Сивого. Высший совет ЛДПР передал Сивому мандат экс-депутата Законодательного собрания Нижегородской области Никиты Сорокина.

"Первостепенно нужно решать вопрос с ООТПами, поскольку есть факты застройки озелененных территорий, несмотря на протесты жителей. Второе – это незаконные рекламные конструкции", - сказал Монахов о темах, которые с его точки зрения, требуют внимания.