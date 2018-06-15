V класс пожароопасности лесов частично установился в трёх районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

V класс пожароопасности лесов частично установился в городском округе Выкса, Лукояновском и Шатковском районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По данным на 17 июня на территории области частично пятый класс пожароопасности лесов установился в трёх муниципальных образованиях: г.о. г. Выкса, Лукояновский, Шатковский районы.

Частично четвёртый класс пожароопасности установился в 10 муниципальных образованиях: г.о. г. Кулебаки, г.о. Навашинский, г.о. г. Первомайск, г.о. г. Саров, Ардатовский, Большеболдинский, Вознесенский, Гагинский, Дивеевский, Починковский районы.

Полностью третий класс пожароопасности лесов установился в 39 муниципальных образованиях: г.о. г. Арзамас, г.о. г. Бор, г.о. г. Дзержинск, г.о. г. Нижний Новгород, г.о. Перевозский, г.о. Семеновский, г.о. Сокольский, г.о. г. Чкаловск, г.о. г. Шахунья, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Варнавинский, Вачский, Ветлужский, Володарский, Воротынский, Воскресенский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы.