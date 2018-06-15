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Общество

Нижегородское правительство планирует выделить 32 млн рублей из облбюджета на ремонт Кулебакской ЦРБ в 2019 году

18 июня 2018 12:26  [319] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство планирует выделить 32 млн рублей из облбюджета на ремонт Кулебакской ЦРБ в 2019 году. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 18 июня 2018 года.

Согласно информации, о выделении денег врио губернатора Нижегородской области сообщил на встрече с жителями Кулебакского г.о.

"Знаю об этой проблеме по вашим жалобам и обращениям, мы уже работаем над ее решением. Подготовлена документация по проведению первоочередного ремонта. Больница находится в приоритетном списке на капитальный ремонт. В следующем году планируем выделение около 32 миллионов рублей на проведение работ. Это позволит, прежде всего, обновить инженерные сети здания, обеспечить их надежную работу", - сказал Никитин.

Также он дал поручение министру здравоохранения области Антону Шаклунову проработать вопрос дальнейшего развития Кулебакской ЦРБ. "Наша задача сделать медицину для жителей региона удобной и доступной. Для этого необходимо использовать все имеющиеся ресурсы и резервы", - добавил Никитин.

Кроме того, несколько жителей округа задали вопрос о развитии дорожной сети, в частности, о планах по достройке объездной дороги Кулебак. На данный момент незавершенным остается 1,5-километровый участок дороги. "Ваши обращения стали поводом для проработки вопроса. Причина - в расположении линии газопровода на участке, необходимом для строительства. Я дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог Вадиму Власову активизировать работу с сетевой организацией. Готов и сам включиться в этот процесс. Финансирование на продолжение строительства уже заложено", - пояснил врио губернатора.

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