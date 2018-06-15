Приём заявок на конкурс "IT-проект года" стартует в Нижегородской области 18 июня

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Третий региональный конкурс "IT-проект года" стартует в Нижегородской области 18 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечает министерство информационных технологий и связи региона 18 июня начинается прием заявок на участие. Конкурс направлен на выявление, поощрение и содействие продвижению значимых IT-проектов в различных сферах на территории Нижегородской области.
Основная тема конкурса в 2018 году - "Умный город". Конкурсные номинации: "Умная медицина", "Умное образование", "Умное производство" и другие. К участию приглашаются IT-компании и предприятия любой другой отрасли, вузы, некоммерческие организации, школьники и студенты, частные лица, занимающиеся вопросами разработки и внедрения IT-технологий.
Заявки принимаются до 30 сентября 2018 года на сайте конкурса.
Напомним, что в 2018 году Нижний Новгород вошел в число пилотных городов федерального проекта "Умный город", в рамках которого из бюджета страны будут выделены субсидии на организацию "умных" остановок, парковок, светофоров, а также системы интерактивного общения горожан и муниципалитета.
СПРАВКА:
В 2017 году на конкурс "IT-проект года" было подано более 100 заявок, награды были вручены в девяти основных и трёх специальных номинациях. В экспертный совет входит около 30 специалистов российского и международного уровня.
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