Синоптики прогнозируют температуру до +28° и грозы в Нижегородской области 19-20 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют температуру до +28° и грозы в Нижегородской области 19-20 июня 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр 18 июня.

Согласно информации, 18 и 19 июня максимальная температура воздуха днем ожидается +25…+28°, в ночные часы - около +15°. При переменной облачности во второй половине дня местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, 6-9 м/с.

20 июня погода станет более неустойчивой - в большинстве районов кратковременные грозовые дожди, порывистый западный ветер. Дневная температура воздуха днем +21…+24°, минимальные значения ночью - +12…+15°.

21-22 июня температура вновь будет повышаться до +25…+28°.