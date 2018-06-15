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Общество

Синоптики прогнозируют температуру до +28° и грозы в Нижегородской области 19-20 июня

18 июня 2018 12:51  [1358] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют температуру до +28° и грозы в Нижегородской области 19-20 июня 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр 18 июня.

Согласно информации, 18 и 19 июня максимальная температура воздуха днем ожидается +25…+28°, в ночные часы - около +15°. При переменной облачности во второй половине дня местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, 6-9 м/с.

20 июня погода станет более неустойчивой - в большинстве районов кратковременные грозовые дожди, порывистый западный ветер. Дневная температура воздуха днем +21…+24°, минимальные значения ночью - +12…+15°.

21-22 июня температура вновь будет повышаться до +25…+28°.

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