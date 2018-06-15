Суд санкционировал проведение обысков в одной из налоговых инспекций в Нижегородской области и домах ее сотрудников Происшествия

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Суд санкционировал проведение обысков в одной из налоговых инспекций в Нижегородской области и домах ее сотрудников. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 18 июня 2018 года.

Согласно информации, санкция дана в рамках расследования уголовного дела, возбужденном в отношении заместителя начальника межрайонной ИФНС и ее работников по п.п. "а","в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в соответствии с решением о проведении выездной налоговой проверки заместитель начальника инспекции назначила выездную налоговую проверку в отношении одной из компаний. Об этом было сообщено ее директору.

С октября 2017 года по май 2018 года и неустановленные работники инспекции, располагая в силу своего служебного положения сведениями о ходе и результатах выездной налоговой проверки в отношении общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решили использовать свои должностные полномочия вопреки интересам службы для получения от директора общества взятки в 1 млн рублей за незаконные действия по занижению фактически выявленной в ходе выездной налоговой проверки недоимки и соответствующих пеней. Директор компании согласился на дачу взятки.

В июне 2018 года работница инспекции лично получила в качестве части взятки за незаконные действия по занижению размера фактически выявленной в ходе выездной налоговой проверки недоимки и соответствующих пеней имущественное право на строительные материалы на сумму 204,6 тысячи рублей. Постановления о проведении обысков в законную силу не вступили.