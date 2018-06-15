Профильная комиссия нижегородской Думы перенесла на сентябрь вопрос о программе развития транспортной инфраструктуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия Думы Нижнего Новгорода по транспорту перенесла вопрос о представлении проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на сентябрь. Такое решение было принято на заседании профильной комиссии 18 июня 2018 года.



Депутат Евгений Лазарев предложил включить вопрос в повестку заседания комиссии с последующим утверждением программы на комиссии. "До начала этого года были объявлены торги на разработку программы комплексного развития. Эту работу выполнил индивидуальный предприниматель. Прошло полгода, а программа до сих пор не представлена!", - обратил внимание Лазарев.

Речь идет не о комплексной транспортной схеме, которую сейчас представили на общественное обсуждение, а о другой программе.



"Комплексный план подготовлен, после согласования с администрацией проект будет представлен на рассмотрение комиссии Гордумы", - ответила и. о. директора департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова. При этом, она затруднилась назвать сроки представления проекта. В итоге депутаты решили, что вопрос будет рассмотрен на следующем заседании комиссии по транспорту (по плану оно состоится после депутатских каникул в сентябре – прим. НИА "Нижний Новгород").



Как сообщалось ранее, администрация города была намерена направить 1 млрд рублей на обновление подвижного состава транспортных МП в 2018 году. Одна из первых таких мер, озвученная в мае 2018 года, - это приобретение 400 новых автобусов, в том числе "ЛИАЗов" и "Векторов" в лизинг.