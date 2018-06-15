Последние новости рубрики Общество
19 июня 2018 19:21  [52] Молодежный парламент Дзержинска Нижегородской области выявил около 100 граффити с рекламой наркотиков
19 июня 2018 19:12  [64] Около 150 человек приняли участие в публичных слушаниях по исполнению бюджета Нижегородской области 2017 года
19 июня 2018 19:04  [56] Общественники Дзержинска Нижегородской области предложили выделять многодетным субсидии на жилье
19 июня 2018 18:53  [234] Суд отложил рассмотрение иска нижегородского перевозчика ИП Комракова по маршруту Т-71
19 июня 2018 18:43  [177] Департамент градразвития региона планирует разработать генплан Нижегородской агломерации
19 июня 2018 18:38  [68] Нижегородский минздрав планирует в 2018 году разработать проект капремонта Ардатовской ЦРБ
19 июня 2018 18:25  [93] Колл-центр языковой поддержки на транспорте открылся в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018
19 июня 2018 17:54  [396] "Если деревянные дома делать памятниками, тогда нужна единовременно пара-тройка бюджетов Нижнего Новгорода", - Сергей Попов
19 июня 2018 17:27  [146] Профильная комиссия нижегородской думы отказалась выносить на заседание вопрос о ситуации с детсадом на ул. Ильинской
19 июня 2018 17:19  [165] "Если вы не проживаете в границах проекта, то на публичных слушаниях ваше мнение никого волновать не будет", - Мария Попова
Общество

Профильная комиссия нижегородской Думы перенесла на сентябрь вопрос о программе развития транспортной инфраструктуры

18 июня 2018 13:03  [367] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия Думы Нижнего Новгорода по транспорту перенесла вопрос о представлении проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на сентябрь. Такое решение было принято на заседании профильной комиссии 18 июня 2018 года.

Депутат Евгений Лазарев предложил включить вопрос в повестку заседания комиссии с последующим утверждением программы на комиссии. "До начала этого года были объявлены торги на разработку программы комплексного развития. Эту работу выполнил индивидуальный предприниматель. Прошло полгода, а программа до сих пор не представлена!", - обратил внимание Лазарев.

Речь идет не о комплексной транспортной схеме, которую сейчас представили на общественное обсуждение, а о другой программе.

"Комплексный план подготовлен, после согласования с администрацией проект будет представлен на рассмотрение комиссии Гордумы", - ответила и. о. директора департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова. При этом, она затруднилась назвать сроки представления проекта. В итоге депутаты решили, что вопрос будет рассмотрен на следующем заседании комиссии по транспорту (по плану оно состоится после депутатских каникул в сентябре – прим. НИА "Нижний Новгород").

Как сообщалось ранее, администрация города была намерена направить 1 млрд рублей на обновление подвижного состава транспортных МП в 2018 году. Одна из первых таких мер, озвученная в мае 2018 года, - это приобретение 400 новых автобусов, в том числе "ЛИАЗов" и "Векторов" в лизинг.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph