Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Оксаны Фофановой Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Оксаны Фофановой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 17 июня 2018 года.

Согласно информации, 39-летняя женщина 12 июня ушла с работы на ул. Советской и пропала.

Приметы пропавшей: рост 164 см, среднее телосложение, волосы светло-русые мелированные, глаза голубые. Была одета в синюю ветровку, синие джинсы, синие ботинки с белой шнуровкой. При себе имела серую сумку.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).