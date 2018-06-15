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Политика

Комиссия нижегородской Думы по МСУ вынесла на спецкомиссию рассмотрение вопросов по счетам депутатов в иностранных банках

18 июня 2018 13:39  [419] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия нижегородской Думы по местному самоуправлению (МСУ) одобрила рассмотрение вопросов по счетам депутатов в иностранных банках и других вопросов, на специальной – антикоррупционной комиссии. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании профильной комиссии Гордумы 18 июня 2018 года.

Инициатива поступила из прокуратуры города, члены комиссии поддержали данное предложение.

"Если у депутата есть какие-то вопросы, которые он не может решить по объективным причинам, то прокурор предложил рассматривать эти вопросы отдельно. Это необходимо для того, чтобы не возникало таких ситуаций, что депутат не внес сведений, который был обязан внести или не выполнил требования закона. К примеру, необходимо закрыть счета в иностранных банках, но депутат не может это сделать. Он приходит на спецкомиссию, которая рассматривает этот вопрос и принимает решение - объективно это или нет", - пояснила председатель комиссии Думы по МСУ Ольга Балакина.

Комиссия будет созываться не регулярно, по мере поступления соответствующих вопросов от депутатов.

Напомним, в апреле антикоррупционная комиссия рекомендовала депутатам нижегородской Думы лишить полномочий Олега (Владимировича) Сорокина, после чего депутаты большинством голосов решили исключить Сорокина из состава депутатов.

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