Подростковая преступность снизилась в 3,5 раза в Дзержинске Нижегородской области в январе – мае 2018 года Общество

Подростковая преступность снизилась в 3,5 раза в Дзержинске Нижегородской области в январе – мае 2018 года. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 18 июня 2018 года.

Согласно информации, с начала 2018 года подростками или при их участии на территории Дзержинска было совершено пять преступлений, за аналогичный период прошлого года - 18 преступлений.

"В совершении преступлений принимали участие семь подростков, за аналогичный период прошлого года их совершили 13 подростков, число участников в сравнении с 2017 годом снизилось на 46,2%,", - сообщила заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Дзержинску Светлана Комшилова.

По ее словам, за пять месяцев текущего года не было зафиксировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления совершенного подростками. Все преступления носили имущественный характер.

По данным ГИБДД, с начала года произошло 23 ДТП с участием детей, из них три –непосредственно по вине несовершеннолетних. Для сравнения, за пять месяцев 2017 года по вине детей произошло шесть ДТП.

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Дзержинске проводится целый комплекс мероприятий: рейды силовиков, акции, социально-психологическая и медицинская помощь, вовлечение подростков в деятельность спортивных и детских общественных объединений, помощь семьям. Во всех школах города для каждого ученика, состоящего на различных видах профилактического учета, разработан индивидуальный план мероприятий с учетом совершенных им правонарушений и возрастных особенностей.

Одним из направлений работы с несовершеннолетними является временная трудовая занятость подростков. "В июне у нас уже трудоустроено 400 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, инвалиды, подростки, состоящие на различных видах профилактического учета. В июле планируется трудоустроить еще около 90 человек, а в августе больше 20. Итого за лето мы планируем трудоустроить более 500 подростков", - рассказала директор ГКУ "Центр занятости населения Дзержинска" Юлия Кашафутдинова.

"Летом у подростков всегда больше времени и не всегда они осознают ответственность за те или иные поступки. Чтобы минимизировать количество правонарушений необходимо сделать акцент на занятости нашей молодежи. Это может быть загородный отдых, пришкольный отдых, отдых с родителями, работа в летнее время. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, чтобы каждый несовершеннолетний ребенок был у нас под присмотром", - подытожила председатель координационного совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Дзержинска, заместитель главы администрации города Валентина Сахарова.