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Происшествия

Трое граждан задержаны по подозрению в убийстве человека из-за квартиры в Ворсме Нижегородской области

18 июня 2018 14:06  [336] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое граждан задержаны по подозрению в убийстве человека из-за квартиры в Ворсме Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 18 июня 2018 года.

По версии следствия, днем 16 июня трое граждан, находясь в жилище потерпевшего на ул. 2 Пятилетка, избили 52-летнего мужчину, после чего вывезли на автомобиле на открытый участок местности, где нанесли несколько колото-резаных ранений по телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения в поле неподалеку от Горбатова тела мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "в", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п."а" ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору).

По предварительным данным, причиной произошедшего послужил раздел жилого имущества. Все подозреваемые - 27 и 31-летние мужчины и 38-летняя женщина задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее никто из них не судим.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление имеющих для следствия обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

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