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Общество

Посол Республики Корея в России заявил о планах по усилению связей с Нижегородской областью

18 июня 2018 15:43  [1414] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Посол Республики Корея в России У Юн Гын заявил о планах по усилению связей с Нижегородской областью. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на встрече посла с врио губернатора региона Глебом Никитиным, 18 мая 2018 года.

"Обсуждая вопросы экономического сотрудничества, мы пришли к выводу о том, что отношения в этом плане становятся все лучше. Республика Корея занимает 21-е место в списке из 142 стран, с которыми сотрудничает Нижегородская область. По сравнению с прошлым годом объем сделок сторон вырос в 1,6 раза. По результатам встречи также стало ясно, что очень много отраслей, в который Нижний Новгород и Республика Корея могут сотрудничать. Это и судостроение, и автомобильная промышленность, и сфера технологий. В посольстве Кореи вместе с Корейским агентством содействия развитию торговли и инвестиций будут стараться все более усиливать связи между регионом и Республикой Корея", - сказал У Юн Гын.

Он также добавил, что прибыл в Нижний Новгород впервые и находит город очень красивым. "Особенно мне понравился вид на Волгу и открывающийся вид на стадион, это прекрасное сооружение. Для меня честь находиться в этом прекрасном городе", - подытожил посол.

Напомним, официальные делегации Южной Кореи и Швеции находятся 18 июня в Нижнем Новгороде, где проходит матч между командами этих государств в рамках Чемпионата мира по футболу.

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