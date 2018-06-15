Жители Дзержинска Нижегородской области назвали "Утиным озером" парк на пр. Ленинского комсомола Общество

Жители Дзержинска Нижегородской области назвали "Утиным озером" парк на пр. Ленинского комсомола. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 18 июня 2018 года.

Согласно информации, с 14 мая по 14 июня в Думе принимались предложения горожан о выборе названия для природного парка, расположенного за домами по пр. Ленинского комсомола и ТЦ "Карусель". В мае с этой инициативой выступил депутат по округу №12 Дмитрий Меснянкин.

В рамках обсуждаемой инициативы поступили письма от жителей дома №4 по ул. Пушкинской, №№4 и 9 по ул. Удриса, от учителей МБОУ "Гимназия №38", Молодежного парламента города и от советника главы администрации города по вопросам экологии и охраны окружающей среды, председателя совета общественного движения "Голос Дзержинска" Сергея Вилкова.

Самое популярное название для природного парка, которое было предложено обратившимися, - "Утиное озеро". В частности, в письме Вилкова говорится: "Считаю целесообразным при выборе названия сохранить сложившееся и устоявшееся наименование этой территории – "Утиное озеро". Топоним (хороним) "Утиное озеро" уже активно используется дзержинцами по отношению к этому месту, а само озеро "Утиное" обозначено в Яндекс картах и Викимапии".

Жители домов, расположенных рядом с природным парком, также высказались за название "Утиное озеро". Юные жители округа №12 были более оригинальны в своих предложениях, однако их наименования также ассоциируются с обитателями водоема, – "Серая шейка", "Нырок".

Модежный парламент города собрал различные варианты названий среди активной молодежи Дзержинска. В числе предлагаемых вариантов также есть "Утиное озеро". Кроме того, молодежь называла такие варианты: "Парк им. К.Э.Циолковского", "Парк им. И.Н. Ильяшевича", "Парк Ленинского Комсомола", "Молодежный парк", "Утиный парк". В итоге Молодежный парламент остановился на варианте "Молодежный парк". Председатель парламента Максим Харченко в письмо отметил: "Учитывая большой вклад молодежи г. Дзержинска в очистку и благоустройство территории оз. Утиное, а также большое количество молодежи, проживающей в данном районе города, предлагаем присвоить будущему парку название "Молодежный парк" (парк "Молодежный")".

В ближайшее время Меснянкин отправит все поступившие предложения в городскую топонимическую комиссию для рассмотрения и выбора наиболее соответствующего правилам топонимики названия для парка. Вариант, рекомендованный городской топонимической комиссией, будет передан в администрацию города для принятия окончательного решения.